Impazza il merchandise di Baby Yoda: arrivano anche i calzini

Ha decisamente colpito l'immaginario collettivo il personaggio di The Child, meglio noto come Baby Yoda, della serie Star Wars: The Mandalorian. Non ci sarebbe bisogno di ulteriori conferme, ma il suo merchandise va già a ruba mesi prima dell'uscita, e continuano a essere proposti sempre nuovi articoli a lui dedicati.

L'ultimo caso è rappresentato da un paio di calzini (in taglie per adulti, beninteso), che sono ora in vendita al prezzo di 14,99 dollari. Sono disponibili in due versioni diverse, tra cui quella che potete vedere in calce all'articolo, dove insieme all'iconico Baby Yoda spicca una simpatica ranocchia.

Il merchandise di Star Wars: The Mandalorian prevede, come è ormai nella prassi, felpe, maglie e gadget vari, ma non c'è dubbio che gli oggetti che hanno per protagonista The Child siano i più ambiti. Come sappiamo, la Disney aveva originariamente deciso di ritardare la messa in vendita degli articoli per non fornire spoiler, ma è stata travolta dalla popolarità del personaggio ed è dovuta correre ai ripari, col risultato che gli acquirenti devono ora aspettare mesi prima di ricevere a casa i loro acquisti.

Il web invece è stato da subito invaso da immagini di Baby Yoda, che è diventato in pochissimo un meme, oltre che un personaggio familiare anche a chi non ha visto un solo fotogramma di The Mandalorian. Come abbiamo appreso recentemente, per proteggere sul set l'eroe della serie (nonchè un "pupazzo" del valore di cinque milioni di dollari) Jon Favreau ha avvertito gli attori di trattare Baby Yoda con cautela in occasione di una scena in particolare.