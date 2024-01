Quali implicazioni avrà la post-credit di Echo nel MCU?

Archiviata anche la pratica Echo, quello che vediamo nella scena post-credit terminato l'ultimo episodio potrebbe avere implicazioni importanti all'interno del Marvel Cinematic Universe: vediamo assieme a cosa potrebbe portare.

Come vi raccontavamo nella nostra recensione di Echo la serie non riesce ad arrivare alla sufficienza, però la scena post-credit pone le basi per un eventuale grosso cambiamento all'interno della continuity del Marvel Cinematic Universe: Wilson Fisk che si candida a sindaco di New York.

Candidatura che immaginiamo culminerà con una vittoria portando Kingpin ad avere non solo il potere economico-criminale sulla città ma anche quello politico. A quel punto potrebbe accadere ciò che leak e teorie stanno già immaginando: l'ispirazione al fumetto Devil's Reign con Kingpin che mette fuorilegge i supereroi di New York.

Elemento che potrebbe fare da narrazione principale a Daredevil: Born Again per poi culminare nel prossimo film su Spider-Man con Tom Holland, in cui magari è proprio la messa al bando dei supereroi a dare il via alla storia.

Kingpin in quella run a fumetti aveva anche sotto il suo controllo diversi villain come Kraven, Taskmaster, Crossbones, Shocker e Rhyno. Spider-Man 4 potrebbe quindi vedere l'alleanza tra l'Arrampicamuri e Daredevil per sconfiggere Kingpin e la sua squadra di villain diventati "buoni" (magari Shocker, Mysterio, Avvoltoio se non tenessimo conto della post-credit di Morbius). E chissà quale sarà il futuro di Maya Lopez nel MCU in tutto questo.

E voi pensate possa andare così? Vi è piaciuta Echo? Diteci la vostra nei commenti!