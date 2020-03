Un importante colpo di scena su Charlotte nel nuovo episodio di Westworld 3

La terza stagione di Westworld è attualmente in onda in queste settimane, e il terzo episodio, intitolato "The Absence of Field" e andato in onda lunedì 30 su Sky Atlantic, ha svelato importanti informazioni relative a Charlotte, il personaggio interpretato da Tessa Thompson.

Dopo che la puntata della scorsa settimana è stata incentrata prevalentemente su Maeve Millay (Thandie Newton), il nuovo episodio è tornato nel "mondo reale" e ha spiegato come Dolores (Evan Rachel Wood) e Charlotte Hale stiano cercando il misterioso Serac (Vincent Cassel). Naturalmente, sappiamo che la "vera" Charlotte è stata uccisa durante l'incidente a Westworld nella seconda stagione e che un ospite adesso la sta impersonando grazie ad un duplicato del suo corpo.

Durante l'episodio, ci è stata mostrata la vita della "nuova" Charlotte Hale, che è tornata a lavorare a Delos per recuperare ulteriori informazioni sull'azienda e sui suoi vari rami. Come "Charlotte" ha riferito a Dolores, sembra che ci sia una specie di talpa che lavora all'interno della compagnia, che stava segretamente fornendo vitali informazioni a Serac, il direttore generali del software Rehoboam. Allo stesso tempo, l'host all'interno di Charlotte - che finora non è mai stato nominato, ma che si può intuire sia di Teddy, il personaggio interpretato da James Marsden - ha imparato diverse cose sulla sua vita passata, e in particolare sul suo ex marito e giovane figlio. Un tema ricorrente in questa puntata è stato la canzone "You Are My Sunshine", che la vera Charlotte cantò in un videomessaggio a suo figlio prima di morire.

Grazie a questa informazione, la "nuova" Charlotte ha capito che i messaggi ricevuti sul cellulare formavano una password basata proprio sulla melodia di "You Are My Sunshine", password che le permette di sbloccare sul proprio cellulare un numero segreto. Grazie a questo, Charlotte viene condotta da Serac, e durante il loro incontro viene rivelato che proprio Charlotte era la talpa di Serac a Delos.

In parole povere, a meno che Serac non sospetti già qualcosa, Dolores si è ritrovata fortuitamente una talpa nell'organizzazione di Serac: rendendosi conto ora che essere un doppio agente può aiutare ulteriormente la causa di lei e Dolores.

