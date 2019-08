Quanto sarà importante l'orientamento religioso di Miss Marvel?

I supereroi Marvel, nella loro resa cinematografica, sono sempre stati posti al pubblico come scevri di qualunque orientamento religioso esplicito: l'unica eccezione è stato il Daredevil di Charlie Cox, la cui fede cattolica era parte integrante del personaggio, ma i Defender sono altra cosa rispetto agli Avengers.

Miss Marvel farà invece a tutti gli effetti parte del Marvel Cinematic Universe, così come gli altri protagonisti delle serie in arrivo i prossimi anni su Disney+. Come si regolerà quindi Marvel nei confronti di un personaggio la cui fede musulmana è parte integrante della propria quotidianità?

La famiglia di Kamala Khan è infatti profondamente credente e ciò non può, com'è normale che sia, non influenzare in qualche modo la vita di tutti i giorni della ragazza, dal rapporto con i ragazzi alle aspettative dei genitori e al modo in cui questi si comportano nei confronti della figlia.

Eliminare un simile tassello della storia del personaggio equivarrebbe quindi a snaturarlo, esattamente come sarebbe accaduto ad un Matt Murdock privato delle sue frequenti sedute al confessionale. Sappiamo anche però quanto Disney sia estremamente cauta su questioni del genere, anche se l'aver finalmente avuto il coraggio di fare scelte come quella di introdurre personaggi LGBT nel Marvel Cinematic Universe lascia ben sperare.

Con la sempre più probabile uscita di scena di Spider-Man, inoltre, la giovane età di Kamala potrebbe favorirla nel costruirsi un posticino di tutto rispetto nell'MCU: sarebbe un peccato, a questo punto, rinunciare ad un così interessante tratto della caratterizzazione del personaggio.

Non ci sono ancora novità importanti su Miss Marvel: qualcuno però comincia a chiedersi se ci sia da sperare in un cameo di Carol Denvers, che tutti sappiamo essere un grosso punto di riferimento per la giovanissima eroina.