Un'importante reunion attende Oliver Queen nell'episodio Prochnost

Il quinto episodio dell'ottava stagione di Arrow sta per andare in onda e, tra una missione e l'altra, anche l'arciere incappucciato ha bisogno di un attimo di tregua: in Prochnost importanti affetti torneranno a fargli visita alleggerendo, anche se per poco, il pesante fardello, che Oliver Queen porta sulle spalle.

Di seguito potreste trovare alcuni spoiler, continuate se volete: noi vi abbiamo avvertiti.

L'episodio si apre con l'inaspettato arrivo di William (Ben Lewis) e Mia (Katherine McNamara) le figlie di Oliver provenienti da un futuro parallelo e per Arrow sarà l'occasione giusta per legare con la prima e guadagnare la fiducia di Mia, da sempre diffidente verso il padre che le ha abbandonate ancora bambine.

I tre partiranno alla volta della Russia, alla ricerca di un'arma che possa aiutarli a scongiurare l'incombente minaccia costituita dall'Anti-Monitor e secondo McNamara la spedizione oltreoceano permetterà a Mia di conoscere meglio suo padre, addentrandosi nell'oscuro passato della loro famiglia:

"Questa sarà l'occasione giusta per comprendere meglio alcune delle difficili scelte di Oliver che lo hanno portato ad abbandonare la sua famiglia e, in un certo modo, a diventare l'eroe che conosciamo. Stanno imparando a conoscersi l'un l'altro e la forza del loro legame è proprio nel capire quanto i realtà si somiglino."

L'attrice prosegue affermando che nell'episodio la vedremo in piena azione e anticipa che ci saranno persino alcune "acrobazie nel vuoto". Se le due pupille di casa Queen sono appena arrivate, un'altra cara amica va via: Cassidy Rodgers ha appena salutato il set di Arrow, che però potrebbe tornare con lo spin-off Green Arrow and The Canaries ambientato nel futuro che sarà collegato a Crisi sulle Terre Infinite.