L'importante ruolo di Kate negli eventi di Crisi sulle Terre Infinite pt.2

Sarà anche stato l'episodio andato in onda durante l'ora solitamente dedicata a Batwoman, ma Kate Kane (Ruby Rose) ha avuto un bel da fare in questa seconda parte di Crisi sulle Terre Infinite. (Ovviamente, seguono spoiler)

Nel secondo episodio del megacrossover dell'Arrowverse, The Monitor (LaMonica Garrett), divide il gruppo di eroi in più team e li manda alla ricerca dei 7 Paragon, gli individui in grado di guidare la lotta contro l'Anti-Monitor. Due di questi ci vengono annunciati fin da subito: Kara/Supergirl (Melissa Benoist) è il Paragon della Speranza, mentre Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) è il Paragon del Destino. Di altri due conosciamo solo un'indicazione approssimativa, mentre i rimanenti dovranno essere trovati tramite un marchingegno che Ray (Brandon Routh) si impegna a costruire.

E mentre Clark (Tyler Hoechlin), Lois (Bitsie Tulloch) e Iris (Candice Patton) vanno alla ricerca del Paragon Kryptoniano che "è stato spedito sulla terra e ha sofferto una perdita più grande di quella che un qualsiasi mortale abbia mai potuto provare" (che si scoprirà essere il Superman di Brandon Routh), Kate e Kara dovranno invece trovare il Batman di Terra-99, perché, a quanto pare, questo è l'unico modo per trovare un altro Paragon.

Giunte su Terra-99, però, le ragazze capiscono subito di avere a che fare con un Bruce diverso: il Bruce di Kevin Conroy uccide, e non proverà alcun rimorso né per l'omicidio del Superman del suo mondo, né nell'attaccare Kara con della Kryptonite, mossa che costringerà Kate a contrattaccare per difendere l'amica e... A provocare la morte del Bruce di Terra-99 (portando al corto circuito l'esoscheletro da lui indossato).

Ma mentre le eroine torneranno a casa credendo di aver fallito la missione, The Monitor rivelerà loro che il Paragon che stavano cercando altri non era che la stessa Kate, La Bat del futuro, che aveva bisogno di trovare il coraggio necessario per poter essere a tutti gli effetti nominata come, per l'appunto, Paragon del coraggio.

Così, nello stesso episodio abbiamo trovato quattro Paragon e avuto l'occasione di vedere un Batman e due Superman (tre, contando anche Hoechlin).