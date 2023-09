Che importante significato ha l'abito di Ahsoka nel quinto episodio?

Poco fa vi condividevamo easter eggs del quinto episodio di Ahsoka. Ma tra gli elementi più iconici del nuovo episodio è l'abito che la protagonista, Ahsoka, indossa ad un certo punto. Ancora più significativo è il significato che si cela dietro a quel vestito, e soprattutto al suo colore. Di cosa si tratta? Cosa significa?

Durante l'episodio Ahsoka indossa un abito grigiastro, e non è un caso che lo abbia proprio in questo momento della storia.

Nell'episodio cinque il tema centrale è il periodo di passaggio di Ahsoka verso il suo status identitario di un'Ahsoka bianca. Per arrivare a questo punto della sua evoluzione tuttavia la protagonista deve attraversare un momento di 'transizione': a rappresentare il percorso della sua trasformazione è proprio il suo vestito grigio, quasi a rappresentare una nuova forza (se ve lo state chiedendo, no, non è un gioco di parole) che emerge dalla cenere.

In definitiva, il vestito sembra rappresentare il ponte dalla 'vecchia' Ahsoka, 'sporca' del suo passato e di sentimenti di dubbio, fino alla 'nuova' Ahsoka, un'Ahsoka rinata, sicura, ricca di saggezza e soprattutto degna.

Cosa ne pensate del significato del colore del vestito di Ahsoka? Le interpretazioni fornite hanno senso a vostro avviso, o c'è qualcos'altro dietro ad esso? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!