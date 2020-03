Importanti cammeo nell'ultimo episodio di The Walking Dead

Nella nostra recensione dell'episodio 12 di The Walking Dead, vi abbiamo parlato delle ultimi sviluppi dello show, soprattutto dopo le importanti azioni di Negan. Scopriamo quindi cosa è successo nella tredicesima puntata della stagione.

Come sapete si tratta dell'ultima in cui abbiamo potuto vedere in azione il personaggio di Michonne, che dovrebbe ritornare nel futuri film in cui scopriremo il destino di Rick Grimes. Nel corso dell'episodio abbiamo visto una scena molto particolare, che ha fatto felici tutti i numerosi appassionati dello show ispirato ai fumetti omonimi di Robert Kirkman, che hanno potuto rivedere alcuni dei personaggi più amati presenti nelle stagioni precedenti.

Tutto questo è andato in onda in un sogno di Michonne, in cui il personaggio interpretato da Danai Gurira immagina come sarebbe cambiata la sua vita se si fosse unita a Negan e ai suoi Saviors. La puntata ci ha fatto vedere quindi alcune delle scene più famose con protagonisti Rick, Glenn, Andrea e Heath.

Nelle varie scene vediamo Michonne uccidere i suoi amici, cambiando per sempre la storia di The Walking Dead, fino alla scena finale che ha riproposto il momento in cui abbiamo fatto la conoscenza di Negan. Questa volta però è la stessa Michonne a volersi occupare dei suoi amici, concludendo così le sue allucinazioni.

In attesa di scoprire come finirà la stagione vi lasciamo con questo foto di The Walking Dead condivise da Angela Kang.