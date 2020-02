L'impossibile diventa possibile nel primo trailer di Tales From The Loops

I dipinti digitali di Simon Stålenhag prendono vita nel primo trailer di Tales from the Loop, la nuova serie targata Amazon che debutterà questa primavera sul servizio streaming. Ecco il primo trailer.

Prodotta da Fox21 Television Studios e Amazon Studios in associazione con 6th & Idaho e Indio Studio, Tales from the Loop con Jonathan Pryce, Paul Schneider e Rebecca Hall si mostra con un primo, accattivante trailer.



Nel video che trovate anche in testa alla notizia vediamo un mondo quasi irreale, governato dalla possibilità dell'impossibile, in cui umani e androidi convivono e condividono una enigmatica connessione con il Loop.



Come recita la sinossi ufficiale, "Tales from the Loop esplora la città e le persone che abitano sopra il Loop, una macchina costruita per sbloccare ed esplorare i misteri dell'universo, rendendo possibili cose che fino a quel momento appartenevano esclusivamente al regno della fantascienza. In questa città misteriosa e fantastica vengono raccontate intense storie umane che mettono a nudo esperenze emotive universali utilizzando il fascino della narrazione di genere".



La serie di otto episodi creata da Nathaniel Halpern e prodotta, tra gli altri, anche da Matt Reeves e Adam Berg, sarà presentata in anteprima il 16 marzo al SXSW, e debutterà sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video il 3 aprile.