Niente impresa per la Roma: vince 3-2 ma in finale di Europa League va il Man United

Nessuna impresa per la Roma di Fonseca. Dopo il pesantissimo 6-2 dell'andata, infatti, la squadra capitolina vince 3-2 nel ritorno contro il Manchester United con una prestazione convincente, ma non riesce a qualificarsi per la finale di Europa League.

A sfidarsi infatti saranno il Villareal, che nonostante i due pali presi dall'Arsenal nel ritorno dell'altra semifinale riesce a difendere il 2-1 dell'andata, e i Red Devils di Solskjaer e Cavani.

Il Manchester United passa subito in vantaggio con il Matador, ma nel secondo tempo c'è la reazione della Roma con un 1-2 che nel giro di tre minuti ribalta il risultato grazie ai gol di Edin Dzeko (che secondo le indiscrezioni non rientrerebbe nel progetto di Mourinho) e Bryan Cristante. Al 68esimo è ancora Cavani protagonista, con il gol del 2-2. A chiudere le danze ci pensa, all'83esimo, un autogol di Alex Telles.

Al termine della partita, Paulo Fonseca ha parlato proprio dell'arrivo dello Special One, ed ha confessato di essersi sentito con l'ex allenatore dell'Inter: "ci siamo sentiti, lo conosco bene, ma non ha bisogno dei miei consigli. È stato molto corretto in questi giorni" ha raccontato Fonseca, il quale ha confessato di non aver mai pensato alle dimissioni, nonostante una stagione tutt'altro che facile.

La Finale di Europa League è in programma il prossimo 26 Maggio alla Pge Arena Gdańsk di Danzica.