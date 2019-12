Un'impresaria funebre critica gli zombie di The Walkiing Dead

Mentre sono tutti alla ricerca del complice di Negan in The Walking Dead, i fan della serie TV ispirata ai fumetti di Robert Kirkman stanno per fare una scoperta scioccante: i zombi visti finora nelle puntate dello show non sono realistici.

A discutere sulle caratteristiche dei corpi dei morti viventi che popolano il mondo post apocalittico presentato in The Walking Dead troviamo l'impresaria funebre Melissa Unfred, che commenta il design degli zombie che Rick e gli altri sopravvissuti dovranno affrontare, se siete persone schizzinose vi consigliamo di interrompere la lettura: "Il processo di decolorazione inizia quando il cuore smette di battere e il sangue si accumula nelle parti inferiori, la zona del corpo più vicina al terreno diventa rosso scuro, perché il sangue rimane lì. Dopo 24 ore il quadrante inferiore destro del corpo diventerà di un colore blu verde, perché i batteri del pancreas sono i primi che iniziano a digerire lo stomaco".

L'intervista a Live Science si conclude così: "La pelle assume un colore a venature molto bello, ma capisco che potrebbe non piacere a tutti". Inoltre scopriamo che anche l'estrema magrezza dei corpi non è realistica, in quanto il cadavere tende a gonfiarsi. Ricordiamo che la serie riprenderà il prossimo anno e stando ai commenti degli attori la seconda parte di The Walking Dead 10 sarà terrificante.