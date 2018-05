Impulse: un nuovo trailer per la serie tv originale di YouTube Red

E' stato rilasciato, sul canale ufficiale, il nuovo trailer di Impulse, , il teen-thriller prodotto da YouTube che sarà disponibile attraverso la piattaforma YouTube Red e diretto da Doug Liman.

Sequel del film Jumper, almeno dai primi trailer emersi in rete non sembra esserci alcun collegamento diretto con la pellicola. La serie seguirà le vicende di Henrietta 'Henry' Cole, interpretata da Maddie Hasson, costretta ad adattarsi a vivere in una nuova città mentre dovrà fare i conti con dei poteri che non può controllare.

Il trailer, che vi proponiamo come sempre in apertura, però, non fornisce molte indicazioni sulla serie e sui temi trattati nella prima stagione, ma fa capire che si tratterà di una serie molto cupa e dark, sottolineato anche dalla colonna sonora.

La serie tv sarà scritta da Jeffrey Lieber, che ha già collaborato su Lost, Jason Horwitch e Gary Spinelli, ed andrà a coprire il terzo libro della saga Jumper di Steven Goulard. Rispetto al film saranno assenti anche Hayden Christensen e Rachel Bilson, mentre è confermata la presenza di Missi Pyle e Daniel Maslany.