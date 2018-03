Impulse: primo trailer per la serie sequel di Jumper di Doug Liman

YouTube Red ha diffuso in streaming il trailer di, la sua nuova serie orginale tratta dal franchise di, il film diuscito nel 2008.

Benché il lungometraggio non si rivelò un successo al botteghino, con lo studio che non diede quindi mai il via libera a un sequel cinematografico, il franchise fa il suo ritorno sul web dieci anni dopo e ha davvero poche cose in comune con l’originale.

Si tratta infatti di una serie sequel/spin-off del film con Doug Liman di ritorno dietro la macchina da presa per la regia dell’episodio pilota. La serie è stata scritta da Jeffrey Lieber (Lost, NCIS: New Orleans), Jason Horwitch (Marvel’s Luke Cage) e Gary Spinelli. La storia si basa sul terzo libro della saga di Jumper, scritta da Steven Gould.

Assenti sia Hayden Christensen che Rachel Bilson, la serie seguirà le vicende di una sedicenne, interpretata da Maddie Hasson, che ha la sensazione di essere un’incompresa nella propria città. Le cose si complicheranno ulteriormente quando scoprirà di avere il potere di teletrasportarsi ovunque lei voglia. Il tono della serie, come si evince dalle prime immagini del trailer, sembra decisamente più dark di quello scanzonato del film del 2008. Del cast fanno parte anche Missi Pyle e Daniel Maslany.