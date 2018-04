In arrivo due personaggi legati al fumetto per Cloak & Dagger

L'arrivo di due personaggi legati al fumetto è stato confermato da Marvel per la serie TV Cloak & Dagger: una scelta che consolida l'intento degli showrunner di rimanere fedeli in alcuni aspetti ai comics originali, nonostante la direzione diversa presa dallo show nei confronti delle storie raccontate in essi.

Questi personaggi sono comparsi per la prima volta nel numera 64 di Peter Parker: The Spectacular Spider Man del 1982: parliamo di Padre Delgado e del detective Brigid O'Reilly.

Padre Delgado, che sarà interpretato da Jaime Zevallos, è un consulente scolastico ed un prete costantemente alla ricerca della propria redenzione, nonostante nutra il sospetto di non meritarla. Sarà forse per questo motivo che riesce a dare il buon esempio a chi gli sta attorno solamente attraverso le parole, e finisce poi per tradirsi con le sue stesse azioni. Delgado sarà una sorta di guida spirituale per Tyrone nel processo che porterà il ragazzo a scoprire i propri poteri.

Emma Lahana invece sarà chiamata a vestire i panni della detective Brigid O'Reilly, una tipa tutta pepe costretta a vivere in un mondo fatto da uomini per soli uomini, ma che cerca di non essere il solito stereotipo dell'agente di polizia. Crede nella giustizia, e crede anche che nessun poliziotto debba sentirsi al di sopra di essa.

Rimane da vedere come questi due personaggi verranno integrati all'interno delle vicende narrate nella serie TV, e se i loro ruoli si adatteranno allo stile generale dello show.