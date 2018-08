In arrivo la serie animata di Roberto Orci basata sul classico arcade Galaga

Arriva un po' a sorpresa, ma stando a Deadline il produttore e sceneggiatore Roberto Orci (Star Trek Beyond, La Mummia) ha ufficialmente sottoscritto un contratto con The Nuttery Entertainment per sviluppare come produttore esecutivo una serie animata tratta dall'amatissimo classico arcade Galaga.

Secondo quanto riporta il sito, con Galaga Chronicles -questo il titolo ufficiale della serie- "Robert Orci plasmerà l'universo vasto e tentacolare delle galassie di Galaga" insieme alla Nuttery Entertainment.

In merito, lo stesso Orci ha dichiarato: "Galaga è uno di questi videogiochi che hanno accompagnato la mia crescita. Ho bei ricordi che quarti di dollari spesi per giocare ore e ore e non vedo l'ora di cominciare a lavorare con Nuttery Entertainment per catturare quella magia in un nuovo e spettacolare formato".



Galaga è uscito nel 1981 come sequel di Galaxian ed è considerato uno dei videgiochi arcade più iconici e imitati di sempre, tra l'altro citatissimo in svariate produzioni televisive e cinematografiche come Avengers. Tuttavia, all'interno del gioco non vi è nessuna storia narrata, dato che i giocatori sono invitati a prendere i comandi di una navicella spaziale solitaria e tentare in tutti i modi di rallentare un'invasione aliena guidata da alieni molto simili a degli insetti.



Non vediamo l'ora di scoprire di più su questo Galaga Chronicles.