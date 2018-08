In arrivo una serie tratta dal romanzo The Biggest Modern Woman Of The World

Deadline riporta che Temple Street Productions svilupperà un nuovo adattamento televisivo basato sul romanzo di Susan Swan del 1983, The Biggest Modern Woman of the World.

L'autrice ha espresso la sua eccitazione per l'adattamento dicendo che il romanzo era "molto vicino al suo cuore" e quello di vederlo rappresentato in tv era il suo "più grande sogno".

Il romanzo si svolge tra il 1846 e il 1888 e segue la vera storia di Anna Swan, una donna gigante alta sette piedi che era una delle attrazioni del circo Barnum. Il libro racconta la vita di Anna dall'infanzia all'ingresso nello showbusiness, che la portò a New York e in giro per tutta l'Europa fino alla sua morte avvenuta nel 1888.

"Il meraviglioso romanzo di Susan Swan esamina l'ossessione della cultura occidentale per le dimensioni e le anormalità mentre racconta la straordinaria vita di Anna. In definitiva è un'improbabile storia di trionfo sulle avversità che risuonerà profondamente con il pubblico di tutto il mondo. Siamo lieti di avere una delle voci artistiche più altisonanti del Canada, la pluripremiata Hannah Moscovitch, per adattare la serie" ha dichiarato Kerry Appleyard di Temple Street durante la presentazione della serie.

The Biggest Modern Woman of the World sarà prodotta dai co-presidenti di Temple Street e dal proprietario di Boat Rocker David Fortier e Ivan Schneeberg insieme a Trish Williams. La Boat Rocker ha il controllo sui diritti internazionali della serie.

La Moscovitch ha aggiunto:"Sono assolutamente entusiasta di lavorare con il team di Temple Street per portare sullo schermo il romanzo di Susan Swan. In parte verità in parte e in parte la leggenda, questa storia rappresenta un'analisi delle categorie tradizionali di genere, sessualità e nazionalità e lavorarci sarà sia una sfida che un grande piacere."