In arrivo una serie tv per USA Network tratta dal romanzo The Anonymous Girl

An Anonymous Girl, romanzo scritto da Greer Henricksen e Sarah Pekkanen, verrà adattata in una serie tv per USA Network. Lo conferma Variety. Lo show è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe iniziare la produzione prossimamente, dopo che i diritti del libro - diventato ben presto un best-seller - sono stati acquisiti da eOne.

An Anonymous Girl racconta le vicende di Jessica Farris, una ragazza che decide di partecipare ad uno studio psicologico del misterioso Dr. Shields, credendo che tutto quello che dovrà fare sarà rispondere ad alcune domande, raccogliere i soldi e andarsene. Tuttavia man mano che le domande diventano più intense e invasive, le vengono anche impartite direttive su come vestirsi e comportarsi e la ragazza inizia a pensare che il dottor Shields possa portarla a credere di poter sentir quello che pensa, con la paura che venga tutto rivelato.

I due autori del romanzo parteciperanno al progetto in qualità di produttori esecutivi.



Josh Goldin e Rachel Abramowitz lavoreranno alla sceneggiatura del progetto, dopo aver preso parte a importanti serie tv come Prison Break e Outlaw Country.

Per il momento non sono stati annunciati i nomi del cast di An Anonymous Girl che parteciperà alla serie tv, così come il regista che si occuperà di dirigere gli episodi. Ora che la serie, che andrà in onda su USA Network è stata ufficialmente annunciata, nelle prossime settimane dovrebbero esserci ulteriori sviluppi e novità che riguardano lo show.