La Vita In Diretta, gaffe di Lorella Cuccarini su Luca Argentero: imbarazzo in studio

Momento di grande imbarazzo a La Vita in Diretta, a causa di una gaffe di Lorella Cuccarini su Luca Argentero, protagonista della fiction Doc - Nelle Tue Mani che si è conclusa ieri sera con l'ultima puntata della prima parte.

La conduttrice, infatti ha annunciato il parto della compagna dell'attore Cristina Marino che però è previsto solo a maggio, quando darà alla luce il primogenito della coppia.

Il co-conduttore del programma, Alberto Matano, è subito apparso molto perplesso ed infatti si è guardato intorno senza però contraddire la Cuccarini. Le perplessità sono arrivate anche in regia, dove un'autrice ha risposto a Lorella se fosse sicura di quanto appena affermato, ricevendo come risposta un "si" che ha lasciato nel dubbio gli spettatori.

Come detto poco sopra, Luca Argentero diventerà papà a primavera. L'ex concorrente del Grande Fratello su Instagram infatti qualche giorno fa ha annunciato che "la nostra bambina arriverà nella tarda primavera. Sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso. Il nostro sentimento, e parlo anche per Cristina, è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità. Avendo una piccola vita da accogliere, il mio impegno sarà di renderle il mondo migliore possibile”.

Doc - Nelle Tue Mani racconta la vera storia di Pierdante Piccioni ed è stato uno dei successi televisivi più importanti della stagione.