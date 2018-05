In Gotham 5 ci sarà un salto temporale? A quando l'arrivo di Batman? Parla il produttore

La notizia che segue potrebbe contenere delle anticipazioni sulla quinta stagione di Gotham, l'ultima del serial prequel dedicato alle vicende del giovane Bruce Wayne. Se non avete ancora seguito l'ultima season in onda, la quarta, non proseguite con la lettura.

Bruce Wayne, nella stagione finale di Gotham, la quinta, diventerà il Cavaliere Oscuro. Batman prenderà finalmente forma. Ma sarà una stagione intera o solamente un episodio finale (ricordate che in Smallville, Tom Welling non ha mai indossato mantello e tuta, per tutte e 10 le stagioni, lasciandoci soltanto immaginare la trasformazione avvenuta, alla fine dell'ultimo episodio?), quello in cui lo vedremo trasformato nell'Uomo Pipistrello?

Potrebbe esserci un salto temporale? A questa domanda ipotetica, posta da Comicbook.com, uno dei produttori, John Stephens, ha risposto così:

"Direi che c'è questa possibilità. Direi che non è una teoria folle."

Inoltre, è stato proprio lo stesso Stephens a confermare che, alla fine, vedremo Bruce trasformarsi in Batman, nella prossima stagione:

"Sapete, penso che quel che vedremo - e non voglio anticipare nulla a chi ancora non ha visto la serie - sarà Bruce che compie i passi finali. Non lasceremo nulla di incompiuto, per così dire. Metteremo tutto sul tavolo e non vi lasceremo nulla sopra, alla fine. Non ci saranno passi che Bruce non farà per diventare alla fine Batman, lo vedremo fare tutto ciò che è necessario."

Contenti? Curiosi? Diteci come la pensate della potenziale trama della quinta stagione di Gotham nei commenti!