In rete un brevissimo teaser della terza stagione di Daredevil

Oggi è il giorno della seconda stagione di Iron Fist e, i fan della Marvel, se attenderanno la fine di tutti i titoli di coda dell'ultimo episodio avranno una piccola piacevole sorpresa.

In attesa di un full trailer, che dovrebbe arrivare al New York Comic-Con questo ottobre, la Marvel ha allegato un brevissimo teaser (in realtà una breve sequenza) della terza stagione di Daredevil in coda alla fine dell'ultimo episodio della seconda stagione di Iron Fist. Noi ve la proponiamo direttamente in questa notizia, se non volete attendere di finire tutta la serie oppure di correre a cercarla su Netflix.

La terza stagione non ha ancora una data di uscita fissata ma dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Ispirato alla famosa run a fumetti Born Again (in italiano, Rinascita), firmata da Frank Miller, è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Nella serie farà il suo ritorno anche il temibile Wilson Fiks/Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio.

Tra le new entry segnaliamo Wilson Bethel il cui ruolo è ancora top-secret ma, secondo le indiscrezioni, interpreterà il personaggio di Bullseye.