DC Entertainment presenta in un video gli show su DC Universe nel 2019

Con un video diffuso sul web, DC Entertainment ha presentato le serie tv che verranno trasmesse sul servizio streaming della Warner Bros., DC Universe, nel 2019. Un mix interessante, che prevede serie originali, nuovi film d'animazione e una grande varietà di film classici e programmi tv. Titoli interessanti che i fan attendono con ansia.

In particolare i più attesi sono la nuova stagione di Titans, l'attesissimo ritorno di Young Justice, Doom Patrol, la serie animata di Harley Quinn e altro ancora.

Nel video che vi mostriamo in calce alla news potrete dare un'occhiata più ravvicinata a tutto il meglio di quello che DC Universe pubblicherà nell'imminente 2019.

Il pacchetto comprende anche uno shop rifornito per il merchandising, il news show DC Daily e il forum di discussione a cui si può accedere per poter parlare degli show preferiti con gli altri utenti.

La piattaforma streaming prende il nome dall'universo immaginario nel quale si svolgono la maggior parte delle storie a fumetti pubblicate dalla DC Comics.

Personaggi principali del DC Universe sono Batman, Superman e Wonder Woman. Grazie alla piattaforma omonima molti prodotti cinematografici e televisivi targati DC hanno un loro spazio ad hoc, dove vengono trasmessi alcuni degli show più interessanti.

Tra i titoli citati è attesa, nel 2019, in particolare la nuova stagione di Titans.