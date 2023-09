Inaki Godoy, in quali altri titoli ha recitato prima di fare One Piece?

Per il suo One Piece Netflix non ha voluto puntare su attori particolarmente noti (e d'altronde i grandi nomi non sarebbero stati una garanzia di successo: ricordate Willem Dafoe in Death Note?): la piattaforma ha deciso di prediligere l'efficacia al potere mediatico, puntando quindi su giovani promesse come Inaki Godoy.

Un nome, quello del ventenne messicano, che presumibilmente non avrà detto nulla, in prima battuta, ai tanti fan in attesa del rischiosissimo live-action: proprio come i suoi colleghi, il volto di Luffy è infatti alla sua prima esperienza in una grossa produzione, pur avendo ovviamente già fatto un po' di gavetta in altri progetti.

La sua carriera prende il via nel 2016, quando il nostro prende parte alle serie TV in lingua spagnola Blue Demon e La Querida del Centauro (quest'ultima, in particolare, conta Godoy nel cast per ben 128 episodi). Di lì in poi seguono un paio di apparizioni in produzioni minori fino alla decisione di Netflix di puntare su di lui per Che Fine ha Fatto Sara? e The Imperfects, lanciando con quest'ultima per la prima volta l'attore sul mercato anglofono.

Sul fronte grande schermo vanno invece registrati solo tre piccole produzioni messicane (Animo Juventud, MexZombie, No Abras la Puerta). Cosa ne dite? I talent scout di Netflix ci hanno visto giusto? A proposito dei nostri protagonisti, intanto, scopriamo qual è la differenza d'età tra gli attori di One Piece e i personaggi del manga.