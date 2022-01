Incastrati, Ficarra e Picone a Everyeye: "Questa serie non ha precedenti su Netflix"

Si è svolta nel classico stile della coppia di comici siciliani Ficarra e Picone, la nostra intervista sulla loro nuova serie Netflix: Incastrati, un comedy crime che ha strappato genuini consensi. Fra grandi risate e battute di spirito, ecco gli obiettivi che hanno ispirato la serie e che l'hanno resa unica per un motivo preciso.

È arrivata di sottecchi, allo scoccare del nuovo anno, la prima serie Netflix con protagonista il duo comico, diventato ben presto un successo istantaneo di ascolti sulla piattaforma di streaming. Tanto da spingere Netflix a rinnovare Incastrati per una seconda stagione. Un bel traguardo per Salvatore Ficarra e Valentino Picone, il noto duo di comici palermitani che negli ultimi dieci anni si è costruito un’audience sempre crescente nel pubblico nostrano: passando dallo show televisivo, sortendo enormi successi al botteghino su grande schermo e approdando ora su uno dei piccoli schermi più ambiti del panorama dello streaming. Lo ha fatto con una serie che è un battito di ciglia, lodata nella nostra recensione di Incastrati anche per questo suo ritmo incessante, che intrattiene gli spettatori anche con riferimenti meta-testuali al modo in cui si fa televisione in Italia.

Sei episodi della durata di soli trenta minuti ciascuno. Un soffio, rivedibile in una singola maratona della durata di tre ore. Al centro della vicenda due tecnici, gli sfortunati Ficarra e Picone, chiamati a effettuare una riparazione in un appartamento. Peccato che, come nelle migliori commedie dell’assurdo, ad accoglierli trovino un cadavere. Questa scoperta, fra indagini della Polizia e rapimenti della Mala, li coinvolgerà in un vortice di violenza e crime nel chiaro stile, però, della commedia palermitana.

Ora abbiamo incontrato il cast della serie, con il duo che ci ha deliziato fra interessanti retroscena e grandi risate: “Abbiamo scelto il crime perché è una cosa che non avevamo mai fatto e a noi piace sempre fare cose nuove. Se poi si va a fare una serie tv, con il crime c’è sempre molto materiale con cui giocare e divertirsi, offre grandi possibilità nel riuscire a proporre risvolti comici e divertenti. Qui abbiamo voluto ripercorrere tutti gli stereotipi del genere” – ha detto Valentino. La grande novità della serie però, sta nell’ambientazione e nella provenienza siciliana dei suoi protagonisti, un vero e proprio unicum per il catalogo Netflix.

Salvatore, dal canto suo, ha voluto spiegare cosa rappresenti per loro il traguardo del piccolo schermo: “È stata una bellissima sfida. Un modo per scoprire e imparare a conoscere una scrittura e un linguaggio completamente diversi rispetto a quelli praticati finora. In generale però tutto ciò che rientra nel diverso e nelle stranezze rispetto al quotidiano, come in questa serie, ci affascinano a prescindere. Quando ce l’hanno proposto abbiamo accettato a scatola chiusa, perché è un modo per metterci alla prova e scoprire cosa possiamo fare di diverso per alzare l’asticella e uscire dal proprio orticello. Diventerebbe noioso e ripetitivo giocare sempre con le stesse scarpe e lo stesso pallone. Qui abbiamo imparato la scrittura su piccolo schermo. Oltre a quest’avventura bellissima di andare in onda in contemporanea in 190 paesi del mondo”.