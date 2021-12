Incastrati, Ficarra e Picone sospettati di omicidio nel trailer della nuova serie Netflix

Arriverà il 1° gennaio 2022 su Netflix Incastrati, la prima serie di Ficarra e Picone. Nella giornata di lunedì la piattaforma streaming ha pubblicato il trailer ufficiale dello show, in cui i due comici interpretano una coppia di amici che finisce per caso al centro dei sospetti per un omicidio.

Le riprese di Incastrati sono partite lo scorso aprile, mentre le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. Dopo essersi lamentati di avere una vita piatta e priva di emozioni, i personaggi di Salvo Picarra e Valentino Picone si ritrovano, dopo una serie di equivoci e malintesi, coinvolti in un omicidio eccellente e sospettati del crimine. Le cose si complicano ulteriormente quando i due sono costretti a fare i conti con la mafia.

I due comici siciliani, al debutto nella serialità televisiva, hanno scritto, diretto e interpretato Incastrati, girata interamente in Sicilia. Tra gli sceneggiatori figurano anche Leonardo Fasoli, Fabrizio Testini, Maddalena Ravagli. Il cast è composto, tra gli altri, anche da Anna Favella, Marianna di Martino, Maurizio Marchetti, Tony Sperandeo, Mary Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia.

Come registi, Ficarra e Picone hanno debuttato al cinema nel 2007 con Il 7 e l'8. Il loro ultimo film è Il primo Natale, del 2019. In televisione li abbiamo visti, tra le altre cose, come conduttori di Striscia la Notizia e come cabarettisti nel cast di Zelig.