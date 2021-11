Incastrati, a gennaio su Netflix la prima serie di Ficarra e Picone: i dettagli

Ficarra e Picone si danno alle serie tv. Dal 1° gennaio, solo su Netflix, è in arrivo Incastrati, show scritto, diretto e interpretato dai due comici siciliani, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e interamente girato in Sicilia. Scopriamo qualcosa in più sul primo progetto seriale per il piccolo schermo del famoso duo.

Incastrati racconta la storia di un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo il mix di ingredienti, tra comicità e genere crime in arrivo sulla celebre piattaforma streaming in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.



Composta da 6 episodi, la serie comedy Incastrati racconta in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai e dovranno fare i conti addirittura con la mafia. Le riprese di Incastrati sono iniziate nel mese di aprile 2021.



Il cast della serie è composto da Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Tony Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia.

Tra gli autori figurano Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli.



