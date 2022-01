Incastrati: Netflix rinnova la serie di Ficarra e Picone per una seconda stagione

L'annuncio era nell'aria già da qualche tempo, ma solo poco fa è arrivata l'ufficialità: Incastrati tornerà per una seconda stagione. La prima serie televisiva di Ficarra e Picone ha convinto sia il pubblico di abbonati sia la critica e il colosso dello streaming non ci ha pensato molto prima di rinnovare lo show con una nuova mandata di episodi.

L'annuncio è arrivato attraverso il consueto post poi condiviso dalla piattaforma su tutti i suoi canali social, che recita quanto segue: "Ci sentiamo come Ficarra che bacia Picone dopo aver scoperto che #Incastrati tornerà per una seconda stagione", allegando un'immagine del duo comico siciliano. Netflix ha anche condiviso un video in cui gli stessi Ficarra e Picone annunciano la seconda (e non la terza!) stagione di Incastrati.

A suo tempo avevamo visto il trailer di Incastrati su Netflix, e già ci aveva ispirato la serie con protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone, il noto duo di comici palermitani che negli ultimi dieci anni si è costruito un’audience sempre crescente nel pubblico nostrano: passando dallo show televisivo, sortendo enormi successi al botteghino su grande schermo e approdando ora su uno dei piccoli schermi più ambiti del panorama dello streaming. Lo ha fatto con una serie che è un battito di ciglia, lodata nella nostra recensione di Incastrati anche per questo suo ritmo incessante, che intrattiene gli spettatori anche con riferimenti meta-testuali al modo in cui si fa televisione in Italia.

Sei episodi della durata di soli trenta minuti ciascuno. Un soffio, rivedibile in una singola maratona della durata di tre ore. Neanche troppe, considerando che su Netflix ci sono film più lunghi – basti il caso di The Irishman. Al centro della vicenda due tecnici, gli sfortunati Ficarra e Picone, chiamati a effettuare una riparazione in un appartamento. Peccato che, come nelle migliori commedie dell’assurdo, ad accoglierli trovino un cadavere. Questa scoperta, fra indagini della Polizia e rapimenti della Mala, li coinvolgerà in un vortice di violenza e crime nel chiaro stile, però, della commedia palermitana.