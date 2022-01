Incastrati, quando arriva la Stagione 2 della serie di Ficarra e Picone?

È arrivata di sottecchi, allo scoccare del nuovo anno, la prima serie Netflix con protagonista il duo comico di Ficarra e Picone: Incastrati, già successo istantaneo sulla piattaforma di streaming e che chiama a gran voce una seconda stagione dopo un cliffhanger all'ennesima potenza. Quando potremmo vederla?

A suo tempo avevamo visto il trailer di Incastrati su Netflix, e già ci aveva ispirato la serie con protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone, il noto duo di comici palermitani che negli ultimi dieci anni si è costruito un’audience sempre crescente nel pubblico nostrano: passando dallo show televisivo, sortendo enormi successi al botteghino su grande schermo e approdando ora su uno dei piccoli schermi più ambiti del panorama dello streaming. Lo ha fatto con una serie che è un battito di ciglia, lodata nella nostra recensione di Incastrati anche per questo suo ritmo incessante, che intrattiene gli spettatori anche con riferimenti meta-testuali al modo in cui si fa televisione in Italia.

Sei episodi della durata di soli trenta minuti ciascuno. Un soffio, rivedibile in una singola maratona della durata di tre ore. Neanche troppe, considerando che su Netflix ci sono film più lunghi – basti il caso di The Irishman. Al centro della vicenda due tecnici, gli sfortunati Ficarra e Picone, chiamati a effettuare una riparazione in un appartamento. Peccato che, come nelle migliori commedie dell’assurdo, ad accoglierli trovino un cadavere. Questa scoperta, fra indagini della Polizia e rapimenti della Mala, li coinvolgerà in un vortice di violenza e crime nel chiaro stile, però, della commedia palermitana.

A due giorni soltanto dalla distribuzione su Netflix, la serie ha già sortito un successo clamoroso fra le famiglie italiane, lo stesso repentino exploit che prodotti come questo sono stati capaci di guadagnarsi invece, negli ultimi anni, su grande schermo. Gli italiani vogliono ridere, più che mai dopo un anno come il 2021, tanto che la serie è schizzata già nella Top 10 serial di Netflix Italia. Un successo che molto probabilmente potrebbe portare il gigante dello streaming a rinnovare lo show, anche se non si esprimerà prima di un mese dalla data di distribuzione.

A chiamare da sé una seconda stagione però, è la stessa sceneggiatura e la sequenza con cui è stato deciso di chiuderla. Quel cliffhanger finale come mai cliffhanger era stato, che rigetta i due malcapitati in pasto a nuove vicissitudini e a una rappresaglia della Malavita che si preannuncia senza pietà. Nonostante gli attori e la produzione abbiano sviato le domande incessanti su un possibile rinnovo di serie, si potrebbe pensare a un nuovo pacchetto di episodi già pronto per la fine del prossimo anno o l’inizio del 2023. A velocizzare le cose infatti, gioca molto il format brevissimo di tre ore – ammesso che si mantenga tale, come prevedibile – che non ha richiesto e non richiederà troppi mesi di riprese e post-produzione per vedersi concluso. Incrociamo le dita: voi ci sperate?