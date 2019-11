Incidente a cavallo per Chandler Riggs, ex star di The Walking Dead

Chandler Riggs, che i fan di The Walking Dead ricorderanno sicuramente nella parte di Carl Grimes è stato protagonista di una caduta da cavallo e ora si trova ricoverato in ospedale. A dare la notizia è stata la madre del giovane attore, Gina-Ann Riggs.

La donna ha infatti condiviso una foto su Instagram in cui compare al fianco del figlio mentre si trova su un lettino d'ospedale. A corredo dell'immagine, che trovate in calce all'articolo, Gina-Ann Riggs ha fornito anche qualche informazione sulla dinamica dell'incidente, spiegando che il figlio ha riportato una commozione cerebrale e che prova del dolore, ma in compenso nessuna frattura, grazie anche all'uso dell'elmetto.



"La chiamata che nessuna mamma spera di ricevere", ha scritto la madre di Chandler Riggs. "Per fortuna starà bene e per fortuna sono con lui! È stato disarcionato dal suo cavallo questo pomeriggio. Grazie al cielo indossava un elmetto". Gina-Ann Riggs ha poi spiegato di averlo raggiunto il prima possibile e ha invitato tutti i suoi fan a rivolgergli una preghiera. Non è mancato poi un pensiero alla carriera del figlio, entrato nel cast di A Million Little Things, ruolo che lo rende felicissimo. Gina-Ann Riggs ha infatti confessato di essersi tenuta lontana dai social finché non ha potuto recuperare l'ultimo episodio andato in onda, che aveva perso proprio per raggiungere Chandler il prima possibile.



Nei giorni scorsi, ospite di Talking Dead, Chandler Riggs ha reagito a un avvenimento traumatico del settimo episodio della decima stagione di TWD. Per maggiori informazioni sullo show targato AMC, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x07.