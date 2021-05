Incidente in monopattino per Morgan: il cantante si rompe due costole

Incidente in monopattino per Morgan. Il frontman dei Bluvertigo ed ex giudice di X-Factor è stato vittima di un incidente sulle vie di Milano, mentre tornava da casa a seguito di una sessione di registrazioni del nuovo album.

Secondo quanto riferito da vari siti, il cantante sarebbe caduto rovinosamente ma si sarebbe rialzato da solo per tornare a casa, senza troppi problemi. Quando è giunto nella sua abitazione, però, il dolore sarebbe diventato insopportabile al punto che Morgan avrebbe chiesto aiuto tramite Clubhouse, dove ha aperto una room battezzata "Cercasi ortopedico a Milano".

La diagnosi sarebbe di due costole rotte, ed i medici gli avrebbero consigliato assoluto riposo. Morgan però il giorno dopo è tornato nuovamente su Clubhouse dove ha allestito una room dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.

Sul social network del momento (che però di recente ha registrato un crollo dei download) intanto Morgan sembra aver fatto pace con Asia Argento dopo una serie di scontri. Asia Argento infatti si era duramente scagliata contro Morgan a seguito delle accuse mosse dal suo ex marito. Clubhouse ha però fatto tornare il sereno al punto che l'attrice ha addirittura chiesto a Morgan "perchè non torniamo insieme?".

Di recente Morgan ha lanciato un'asta per un NFT che gli ha permesso di raccogliere 20mila Dollari.