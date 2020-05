Incidente a Pomeriggio5: uomo si cala i pantaloni di fronte a Barbara D'Urso

Imprevisto per l'inviata di Barbara D'Urso. Nel corso della puntata di Pomeriggio5 andata in onda ieri pomeriggio, un uomo si è calato i pantaloni mostrando il sedere alle telecamere del programma di Canale 5. Non si sa se si sia trattato di un gesto deliberato o di un incidente, ma il filmato è immediatamente finito sul web e diventato virale.

L'inviata era a Milano, a Parco Sempione, per mostrare la risposta dei milanesi alla fase 2 dell'emergenza sanitaria. La giornalista stava mostrando il graduale ritorno alla normalità del capoluogo della Lombardia, tra cui la corsetta pomeridiana e le passeggiate negli spazi aperti, dopo il periodo di lockdown.

Guardando attentamente il video, però, molti hanno notato che prima di calarsi i pantaloni il runner abbia guardato direttamente nella telecamera, quasi come un gesto di sfida. Non è però da escludere uno scherzo di un buontempone, che secondo molti avrebbe voluto scaricare la tensione di quasi 60 giorni di quarantena in questo modo.

Nè Barbara D'Urso, tanto meno l'inviata però si sono accorte dell'accaduto ed infatti hanno continuato a chiacchierare e discutere della fase 2 e delle misure di distanziamento sociale senza alcun intoppo. Il filmato è stato ripreso su Twitter da tantissimi utenti, e sta facendo il giro del web. Qualche giorno fa a Pomeriggio5 si è consumato un altro imprevisto con un paziente ricoverato.

Di recente Barbara D'Urso ha allontanato l'ipotesi che la volevano pronta a tornare al GF Vip.