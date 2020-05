Incidente e risate a Domenica In: cameraman cade a terra a casa di Romina Power

Piccolo incidente durante la puntata di ieri di Domenica In. Nel corso della diretta da casa di Romina Power, infatti, un operatore della televisione di Stato è letteralmente crollato a terra, dopo essere inciampato nei cavi. Il momento ha colto tutti di sorpresa, ed ha suscitato non poche preoccupazioni in studio.

La Zia Mara, infatti, ha immediatamente provveduto a lanciare la pubblicità. "Vedo che c'è un pò di movimento e che stanno spostando le cose" ha affermato Mara Venier prima di lanciare gli spot pubblicitari, a cui ha immediatamente risposto Romina Power che ha confermato la caduta. "E' inciampato? E' caduto? Ci mancava solo questo" ha controbattuto la presentatrice, che però è stata tranquilizzata dall'ex compagna di Al Bano che ha voluto precisare la buona salute del tecnico. Il tutto si è concluso con una grossa risata da parte di tutti.

L'incidente domestico ha impedito a Romina di vedere le immagini sul monitor di controllo, su cui scorreva un filmato preparato dalla redazione del programma di Rai 1.

La caduta si è trasformata in un vero e proprio tormentone di puntata, ed infatti Mara Venier ed i suoi ospiti più volte hanno fatto battute e l'hanno ripreso nel corso del pomeriggio.

