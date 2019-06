Incontri tra alieni e troll nello spettacolare trailer della seconda stagione di 3Below

Con immenso piacere vi riportiamo oggi il primo, spettacolare trailer ufficiale della seconda e attesissima stagione di 3Below, seconda opera originale prodotta da Guillermo Del Toro e parte integrante del progetto animato Tales of Arcadia, che tornerà per la gioia dei fan molto presto, il 12 luglio prossimo.

Nella prima stagione della serie, i protagonisti Aja, Krel e la loro guardia del corpo Vex hanno tentato di trovare rifugio sul pianeta Terra e passare inosservati, mascherando le loro vere identità e vivendo una vita tranquilla con un basso profilo. Ad Arcadia fanno la conoscenza di alcuni volti noti della serie Trollhunters, amicizie che tornano utili ai nostri eroi quando si vedono costretti ad affrontare le minacce aliene pronto a invadere la Terra per dargli la caccia.



Nel trailer in basso, vediamo tornare proprio in azione James Lake Jr, protagonista principale della serie cardine di Tales of Arcadia che alla fine della seconda e ultima stagione si tramutava in Troll allontanandosi da Arcadia per combattere le forze del male come Cacciatore di Troll. Scendo proprio in campo in più di un'inquadratura, il che ci fa ben sperare per una sorta di primo crossover prima dell'arrivo dell'ultima serie del progetto, Wizards, in arrivo a fine anno.



3Below 2 è attesa su Netflix il prossimo 12 luglio.