L'incontro tra Negan e Beta sarà uno dei momenti più divertenti di The Walking Dead 10

A pochi giorni dalla conferma della showrunner Angela Kang dell'arrivo dell'atteso incontro tra i due rivali fumettistici Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Beta dei Sussurratori (Ryan Hurst), in una recente intervista ai microfoni di Insider proprio Hurst ha definito l'incontro come "uno dei momenti più divertenti della serie".

Anche se resta da capire come i due incroceranno i loro percorsi, quando lo faranno e se lo faranno in modo simile a quello visto nei fumetti, con Negan che sta cercando di provare la sua lealtà e il suo cambiamento alla comunità di Alexandria e i Sussurratori sempre più vicini, sembra che l'incontro non sia poi così distante.



Ha detto Hurst ai microfoni di Insider: "Beta e Negan, non potrebbero essere diametralmente più opposti. Hai questa persona dalla faccia di pietra, inamovibile, e poi c'è questo portavoce che non riesce a chiudere la bocca. La prima volta che vedrete insieme Negan e Beta sarà uno dei momenti più divertenti dell'intera serie di The Walking Dead. Sarà sempre molto sanguinoso, molto alla Walking Dead, ma c'è più sollievo comico in quel episodio rispetto a ogni altro dello show".



Nei fumetti, Beta e Nagan si incontrano quando il secondo passa del tempo con i Sussurratori per dimostrare le sua fedeltà ad Alexandria e Rick. Hurst dice anche che la condivisione di quella scena è un sogno che si avvera per lui e l'amico di lunga data Dean Morgan, che da tempo volevano lavorare insieme.



The Walking Dead 10 tornerà in onda in America il prossimo 20 novembre con il terzo episodio.