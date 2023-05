Incoronazione Carlo III: che legame c'è tra il nuovo re e Queen Charlotte di Bridgerton?

La serie tv Queen Charlotte: A Bridgerton Story disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix è ispirata alla storia della vera regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, regina consorte di Gran Bretagna e d'Irlanda dal 1761, anno in cui sposò Re Giorgio III.

Sebbene molto distante dai toni di 'ricostruzione storica' - per quanto comunque romanzata - di The Crown, la serie di Queen Charlotte affronta domande e argomenti reali che hanno davvero interessato (e interessano tuttora) gli storici, come ad esempio il possibile retaggio africano di Carlotta e le questioni razziali nell'Inghilterra del XVIII secolo. Nel giorno dell'incoronazione del nuovo re del Regno Unito, dunque, i fan della serie si saranno certamente domandati: che legame c'è tra Carlo III e Queen Charlotte?

La risposta, come sempre quando si risale l'albero genealogico delle dinastie, è alquanto tortuosa ma anche certa: la regina Charlotte, durante i suoi 57 anni di matrimonio, ebbe 15 figli, di cui solo 13 sopravvissero fino all'età adulta. Il figlio maggiore, Giorgio IV, salì al trono dopo la morte di suo padre nel gennaio 1820. In pochi anni però si susseguirono diversi sovrani, tutti senza eredi, e alla fine la corona nel 1837 passò alla regina Vittoria, figlia del principe Edoardo, duca di Kent e Strathearn, quarto figlio del defunto re Giorgio III e della regina Charlotte. Vittoria diede vita al regno più lungo della storia britannica (morì nel 1901) prima che la Regina Elisabetta II stabilisse il nuovo primato regnando per 70 anni e 241 giorni. Da Vittoria la corona è passata al figlio Edoardo VII e al figlio di quest'ultimo, Giorgio V: successivamente venne ereditata da il primogenito Edoardo VIII, che però abdicò in favore del fratello Giorgio VI, il padre di Elisabetta II, e come si dice il resto è storia.

In conclusione, il nuovo re del Regno Unito Carlo III è il bis-bis-bis-bis-bisnipote di Queen Charlotte Per altre curiosità, sapete che anche Tom Cruise e Winnie the Pooh sono stati invitati all'incoronazione di Re Carlo III?