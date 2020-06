Incredibile gaffe a L'Italia Che Fa: Napoli trasferito nel Lazio

E' immediatamente diventata virale la gaffe della produzione di Italia Che Fa, che evidentemente ha qualche pecca in geografia. Come mostriamo nel filmato presente in calce, pubblicata da Trash Italiano, la produzione ha messo Napoli nel Lazio e non in Campania.

L'errore è stato notato da tutti poco prima del lancio del servizio dedicato al capoluogo campano. Mentre Veronica Maya lo stava presentando, sul led alle sue spalle sono scorse le immagini di una cartina geografica dell'Italia in cui Napoli è stato segnato nel Lazio. Ancora più incredibile è che nessuno dei presenti si sia accorto dell'incredibile errore, ma come avvenuto anche in passato non è passato inosservato agli occhi del web, che l'ha immediatamente ripreso scatenando l'ironia degli utenti.

In molti hanno approfittato della fine dell'anno scolastico per rimandare a settembre i presenti, inclusa la conduttrice.

La gaffe effettivamente è davvero clamorosa, e ha strappato un sorriso anche a noi, sebbene faccia riflettere. Gli ultimi mesi però sono stati difficili anche per la televisione italiana e siamo sicuri si sia trattato di un semplice errore di distrazione.

Non si tratta della prima gaffe andata in onda negli ultimi tempi: tra tutte citiamo quella di Gene Gnocchi con Caterina Balivo, ma anche la gaffe social di Clizia Incorvaia.