Incredibile a Masterchef Spagna: concorrete espulsa dopo un dispetto ai giudici

Sta facendo molto discutere in Spagna quanto accaduto nell'ultima puntata di Masterchef dove una concorrente in gara per il titolo ha fatto un dispetto ai giudici servendo un piatto completamente crudo. Secondo quanto affermato dalla stampa locale, Saray si sarebbe rifiutata di cucinare un uccello, ancora da spennare.

L'assistente sociale di origine gitana è finita al centro delle polemiche in quanto ha proposto alla giuria stellata una faraona cruda come se niente fosse, condita da alcune verdure quasi per prendere in giro coloro che dovevano giudicarla.

Una ripicca bella e buona, che ha irritato non solo i giudici che hanno immediatamente deciso di cacciarla dal programma, ma anche agli altri concorrenti che non hanno nascosto la loro irritazione dinanzi a ciò che stavano vedendo.

Saray è un personaggio noto al pubblico di appassionati, in quanto qualche anno fa aveva partecipatio a Matrimonio a Prima Vista quando era Jesus Carrillo. Saray infatti è un transessuale che ha alle spalle una difficile situazione familiare, avendo vissuto in un nucleo che non l'ha mai pienamente accettata, al punto che i fratelli le impediscono di vedere i nipotini. La transizione è iniziata solo dopo la partecipazione a Matrimonio a Prima Vista, ma quanto fatto durante Masterchef sarà senza dubbio motivo di indignazione da parte di tutti.

Fortunatamente a Masterchef Italia episodi di questo tipo si sono verificati raramente.