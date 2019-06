Gli incredibili effetti visivi di Game of Thrones 8 raccontati dal supervisor Martin Hill

I progressi nella tecnologia che riguarda gli effetti visivi hanno cambiato radicalmente il mondo dei media, così tanto da diminuire la differenza, in molti casi, tra cinema e tv. Nell'ultimo decennio una serie che si è spinta proprio al confine tra grande e piccolo schermo dal punto di vista della qualità estetica è sicuramente Game of Thrones.

Martin Hill, supervisore agli effetti speciali dello show HBO, è stata una figura fondamentale proprio in questo senso. Nel rendere spettacolare l'apparato visivo della serie.

"Il mio ruolo dipende dal progetto al quale mi dedico. C'è sempre la pre-produzione, in cui pianifichi le riprese con la crew sul set, con i clienti, con il regista. E dove elabori quali saranno gli effetti visivi. Essenzialmente una fase d'animazione prima delle riprese. A volte si fa con il video, a volte con lo storyboard.

Negli ultimi anni stiamo usando macchine da presa virtuali e set virtuali."



A Comicbook, Martin Hill ha parlato anche di Game of Thrones e della possibilità di creare un prodotto senza effetti visivi:"Si, puoi crearlo ma credo che Il signore degli anelli abbia aperto gli occhi a tutti per quanto si possa realizzare di epico con la CGI. Credo che la cosa davvero interessante con Game of Thrones sia che ora trattiamo la tv proprio come si tratta il cinema. In gran parte vengono girati con le stesse macchine da presa".

Per quanto riguarda la serie HBO in particolare è la spettacolarità di scene come quelle in cui volano dei draghi nel cielo:"C'è qualcosa di veramente, veramente soddisfacente nel creare qualcosa di questo tipo e poi sai che lo metterai sullo schermo e la gente dirà 'Oh, si, è fantastico'. Ovviamente è una parte molto importante del lavoro. A volte tutto questo risulta deludente perché il lavoro degli effetti visivi in in alcuni progetti - nel mio caso mi è capitato in Fast & Furious 7 - dev'essere invisibile. C'è un'enorme mole di lavoro e nessuno se ne può accorgere".

Nel frattempo in questi giorni molti aneddoti della serie stanno venendo allo scoperto; tra i più divertenti quello sulla presunta responsabilità di Kit Harington nella dimenticanza del bicchiere di Starbucks sul set.

Il rammarico di Emilia Clarke è invece quello di non aver raccolto nessuno ricordo dal set della serie che le ha stravolto la carriera, facendole interpretare il ruolo di Daenerys Targaryen.