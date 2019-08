Incredibili rivelazioni nell'episodio Mercy della seconda stagione di Krypton

La seconda stagione di Krypton sta sicuramente rovesciando molte delle certezze che avevano accumulato i fan nel corso della prima stagione e in particolare nell'ottavo episodio andato in onda questa settimana negli Stati Uniti, si sono rivelati alcuni colpi di scena. Ricordiamo che in Italia la seconda stagione di Krypton arriverà a fine ottobre.

Nell'episodio 'Mercy', l'apertura sembrava una sequenza flashback con Seg-El e Lyta Zod che attraversano il mondo sotterraneo di Krypton.

Seg inizia a convincere Lyta che dovrebbero stare insieme, senza tener conto dell'impatto che avrebbe sulle loro vite, per poi trasportarli in un appartamento a Kryptonopolis e vivere felici e contenti.

Ma come ha svelato poi l'episodio, non si trattava affatto di una sequenza flashback. Si trattava di molto di più.



Dru Zod aveva tenuto Lyta sotto il controllo della Misericordia Nera dagli eventi del finale della prima stagione, perché non poteva far fronte alla perdita di Seg e Jayna Zod.

Quindi la versione di Lyta che i fan hanno seguito durante tutto l'arco della seconda stagione era in realtà un clone!

E le sequenze felici erano visioni che Lyta stava avendo sotto la Misericordia Nera, diventando rapidamente sempre più sinistre. Lyta inizia ad immaginare la cerimonia vincolante di lei con Seg, con il racconto del futuro oscuro del loro bambino. Tutto ciò poi si svela essere semplicemente una finzione.

Uscita dalle grinfie della Misericordia Nera, Lyta si riunisce con Seg, Jayna e compagnia.

Sappiamo inoltre che Strange avrà il suo jetpack mentre sono tanti gli avvenimenti che stanno sconvolgendo fan e appassionati.