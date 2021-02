Le indagini di Lolita Lobosco, nuova fiction per Luisa Ranieri: 'Non un semplice giallo'

Debutterà su Rai 1 il prossimo 21 febbraio Le indagini di Lolita Lobosco, la nuova serie tv diretta da Luca Miniero e ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi. Protagonista della fiction è Luisa Ranieri, nel ruolo del vicequestore del commissariato di Bari. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato cosa c'è da aspettarsi dal nuovo show.

Luisa Ranieri, che non rinnega i suoi esordi, descrive il suo personaggio sostanzialmente come "una donna moderna".

"Lavora in un ambiente prevalentemente maschile senza complessi di sorta" ha raccontato a Il Giornale. "Al contrario: per lei portare la quinta di reggiseno, indossare i tacchi a spillo e, come non bastasse, chiamarsi Lolita, diventa quasi una provocazione."

Una fiction poliziesca sulla Rai fa immediatamente pensare alla storica serie Il Commissario Montalbano, a quanto pare prossima al capolinea, tanto più che Luisa Ranieri è la moglie di Luca Zingaretti. Secondo l'attrice, però, non c'è il rischio di saturazione. "In Lolita il giallo è solo un pretesto. Le sue indagini sono quasi sullo sfondo di ciò che c'interessa davvero: il ritratto di una femminilità moderna, all'interno d'un racconto leggero ma anche riflessivo". Il suo personaggio, ha continuato, "avrebbe potuto fare anche il chirurgo o l'architetto". Non sarà, quindi, l'erede di Montalbano. "Lui è un personaggio quasi metafisico, idealizzato, anche gli ascolti sono fuori dal normale. E non lo dico solo perché si tratta di mio marito."

L'attrice napoletana ha poi raccontato le difficoltà di dare a Lolita un accento barese, per il quale è stata aiutata dal coach Totò Onnis, e quelle di riprendere a lavorare dopo il lockdown. Fanno parte del cast di Le indagini di Lolita Lobosco, tra gli altri, anche Lunetta Savino e Filippo Scicchitano.