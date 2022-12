Indiana Jones 5, James Mangold ha appena confermato la serie tv di Disney Plus?

Dopo aver annunciato che Indiana Jones e La ruota del destino è completo al 99%, il regista e sceneggiatore James Mangold ha avuto modo tramite Twitter di commentare le recenti voci sulla nuova serie tv di Indiana Jones.

Il progetto, secondo quanto riferito, sarebbe in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus, tramite la quale Lucasfilm ha rilanciato con successo l'altro grande franchise per cui è maggiormente nota, ovvero Star Wars, con serie tv come The Mandalorian e Andor. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, però, James Mangold non si è sbottonato sull'argomento: quando un fan gli ha chiesto se su Disney Plus arriverà una serie tv di Indiana Jones con Harrison Ford oppure con Phoebe Waller-Bridge, l'autore ha risposto "nessuno dei due". In aggiunta, in un altro tweet Mangold ha precisato: "Ho già detto (sopra) che nessuno dei due personaggi menzionati sarà nello spettacolo di cui stai parlando. E non spetta a me rivelare altro. Scusate!".

Le parole di James Mangold sembrano effettivamente quelle di qualcuno che sa più di quanto può ammettere, e in particolare la frase 'non spetta a me rivelare altro' ha spinto i fan a credere che una serie tv di Indiana Jones sia effettivamente in cantiere, anche se presumibilmente l'autore di Logan non sarà legato al progetto. Da notare come, infine, come le dichiarazioni di Mangold possano comunque combaciare con le indiscrezioni secondo cui il protagonista della serie tv di Indiana Jones sarà il padre di Marion, e che la storia sarà un prequel de I predatori dell'arca perduta. La serie dunque non seguirà né il personaggio di Harrison Ford né quello della Waller-Bridge, come promesso da Mangold, ma si concentrerà su un nuovo protagonista (sempre secondo le voci di corridoio).

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci.