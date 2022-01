Indiana Jones 5, a che punto sono le riprese? Lo rivela James Mangold

Era un po' che non avevamo notizie sul quinto film di Indiana Jones (l'ultima forse risale al video di Harrison Ford dal set del film), ma pare che le riprese della pellicola stiano per giungere al termine, e a rivelarlo è proprio James Mangold.

È iniziato un nuovo anno, e terminate le feste, si torna tutti al lavoro, almeno per chi non ci era già tornato. E per alcuni forse questo significa stare dietro a un pc, per altri magari dietro o davanti... La telecamera.

È questo il caso per tanti filmmaker e attori che stanno girando i titoli più hot delle prossime stagioni cinematografiche e televisive, come ad esempio il nuovo Indiana Jones, che sembra essere quasi in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda la fase di riprese.

A farcelo sapere è stato proprio il regista James Mangold su Twitter, che addirittura il 2 gennaio scriveva in risposta a un fan che chiedeva aggiornamenti sulla pellicola e le riprese: "Resta all'incirca un mese".

A quanto pare, dunque, tra pochissime settimane avrà fine la fase di produzione attiva del film, e si potrà passere a quella di post-produzione, che immaginiamo sarà piuttosto impegnativa se davvero ci saranno dei viaggi nel tempo in Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5 è attualmente in programma per arrivare al cinema a giugno 2023.