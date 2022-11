Indiana Jones diventerà una serie tv per Disney Plus? Indiscrezioni clamorose

Indiana Jones 5 sarà l ultima volta per Harrison Ford nei panni del leggendario avventuriero creato da George Lucas e Steven Spielberg, e presumibilmente anche l'ultimo capitolo della saga cinematografica, ma a quanto pare la Disney sarebbe interessata ad una serie tv per Disney Plus.

A riportarlo in queste ore è stato Variety, secondo cui Lucasfilm e Disney avrebbero menzionato l'idea per una serie basata sul personaggio di Indiana Jones durante un recente incontro generale con il team di sceneggiatori. Al momento, comunque, si tratterebbe solo di una suggestione che ha preso a 'fluttuare' per gli uffici e i corridoi dello studio, e non c'è ancora nessun piano concreto per svilupparla né tanto meno un creatore assegnato al progetto: ciò significa, in soldoni, che la potenziale serie di Indiana Jones potrebbe andare in una varietà di direzioni - prequel, spinoff o addirittura di un sequel di Indiana Jones 5 - oppure non concretizzarsi mai.

Il personaggio di Indiana Jones è uno dei più famosi e amati della storia del cinema, e ad oggi vanta quattro film di enorme successo - I predatori dell'arca perduta, Il tempio maledetto, Indiana Jones L ultima crociata e Il regno del teschio di cristallo — tutti diretti da Steven Spielberg. La serie di Indiana Jones per Disney Plus comunque non sarebbe il primo show tv basato sul personaggio: nel 1992, infatti, andò in onda The Young Indiana Jones Chronicles, una serie in due stagioni realizzata dalla ABC, con Sean Patrick Flanery e Corey Carrier nei panni di Indiana Jones in due diversi periodi della sua giovinezza (mentre George Hall nei panni di una versione molto più vecchia alla fine di ogni episodio). E di certo non sarebbe la prima volta che Disney o Lucasfilm trasportano le proprie IP su Disney Plus: dall'apertura del servizio di streaming on demand, il successo delle serie tv Marvel o Star Wars ha aperto la strada a tanti nuovi progetti in arrivo prossimamente, il primo dei quali sarà la serie tv sequel di Willow.

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi continuate a seguirci: Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023.