Indiana Jones, Harrison Ford non prenderà parte alla serie TV!

Il passaggio dal grande al piccolo schermo è un passo quasi obbligato, ad oggi, per qualsiasi grande franchise: dopo Marvel Cinematic Universe e Star Wars, il prossimo a subire un trattamento simile potrebbe essere Indiana Jones, per il quale da tempo si parla di un possibile arrivo in TV dopo Il Quadrante del Destino.

Nonostante qualche tempo fa si sia parlato di una possibile cancellazione già avvenuta per la serie TV di Indiana Jones targata Disney+, la produzione potrebbe in realtà non ancora deciso di mettere definitivamente da parte l'operazione: nel caso in cui lo show dovesse effettivamente arrivare a noi, però, lo farà sicuramente privo della partecipazione di Harrison Ford.

"Non sarò coinvolto, se mai dovesse effettivamente giungere a compimento" sono state le parole con cui l'attore ha spento ogni speranza di vederlo tornare nei panni dell'amatissimo archeologo avventuriero dopo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, film che, salvo clamorosi stravolgimenti, dovrebbe quindi rappresentare la sua ultima avventura nel franchise ideato da Steven Spielberg.

Al momento, comunque, le cose sono ancora in alto mare: l'ipotetica serie non ha ancora uno sceneggiatore, e non è ancora chiaro quanto Disney abbia effettivamente intenzione di puntarci. Noi, comunque, restiamo sintonizzati in attesa di novità! Tornando al grande schermo, intanto, qui trovate le nuove immagini di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.