Indiana Jones, James Mangold sulla serie spin-off: 'Non aveva nulla di Indiana Jones'

Mentre è ancora nelle sale Indiana Jones e il Quadrante del Destino, nelle ultime ore James Mangold è tornato a parlare della serie spin-off del franchise che la Lucasfilm aveva intenzione di realizzare per il servizio streaming Disney+ ancora prima dell'arrivo del quinto capitolo della saga al cinema. Ecco cos'ha raccontato Mangold alla stampa.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è arrivato ufficialmente nelle sale il 28 giugno scorso ottenendo recensioni piuttosto contrastanti e con un debutto al box-office inferiore alle aspettative. Anni fa si era parlato dello sviluppo di una serie spin-off per Disney+ ambientata nel mondo di Indiana Jones, ma poi è stato rivelato che il progetto era stato accantonato. Da allora non si è più parlato molto della serie cancellata, ma James Mangold è tornato a parlarne nel corso della sua partecipazione al podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz.

Mangold ha rivelato alcuni nuovi dettagli sulla serie spin-off di Indiana Jones cancellata e attorno a cosa avrebbe dovuto ruotare.

"Ho dato un'occhiata a ciò che stavano sviluppando per quella serie, ma credo che fosse puramente speculativo in termini di possibilità che quella serie si realizzasse", ha rivelato Mangold durante la sua partecipazione al podcast. "Ma non aveva nulla a che fare con Indiana Jones. C'era il suo mondo, ma non lui...". Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Recentemente, si è parlato anche di un possibile spin-off su Helena con Phoebe Waller-Bridge come protagonista, con l'attrice e sceneggiatrice che non ha escluso completamente questa possibilità:

"Una cosa del genere non rimpiazzerebbe Indiana Jones in alcun modo. Ma se penso solo al personaggio, sembrava qualcosa di fresco sulla carta, e sarebbe interessante chiedersi se c’è posto in questo mondo per qualcuno come lei. Io credo ci sia spazio per una star donna del cinema d’azione che sia anche leggermente goffa, piena di lividi e zoppicante. Forse in futuro, chissà".