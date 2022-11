Indiana Jones: svelato il protagonista della serie tv Disney+? E' un nome a sorpresa!

La settimana di indiscrezioni sotterranee sulla saga di Indiana Jones prosegue: dopo le prime (pessime, a quanto pare) reazioni ai test screening di Indiana Jones 5, infatti, sono appena emerse nuove possibili informazioni sulla chiacchierata serie tv di Indiana Jones per Disney Plus.

In una nuova puntata del suo famoso podcast The Hot Mic, il famoso scooper Jeff Sneider ha rivelato che la serie tv di Indiana Jones sarà un prequel de I predatori dell'arca perduta, ovvero il primo film della saga diretto da Steven Spielberg (ma il secondo in ordine cronologico, dato che Indiana Jones e il tempio maledetto è ambientato qualche anno prima), e seguirà un personaggio a dir poco sorprendente: "Ho sentito che la serie di Indiana Jones è un prequel di I predatori dell'arca perduta e avrà per protagonista il padre di Marion", ha anticipato Sneider. "Mi è stato detto che è lui il protagonista della serie di Indiana Jones".

Come i fan ricorderanno, Abner Ravenwood è un personaggio a cui viene fatto riferimento diverse volte nei film di Indiana Jones, ma che non è mai apparso in nessuno dei capitoli cinematografici, fumetti o altro. All'interno della mitologia di Indiana Jones, Abner è il padre del personaggio di Karen Allen e, per estensione, il nonno di Mutt di Shia LaBeouf, ma è stato anche il mentore principale di Henry Jones Jr: fare di lui il protagonista fornire molta libertà di manovra a Lucasfilm, dal momento che sul suo conto si sa davvero pochissimo.

In attesa di ulteriori conferme o nuovi aggiornamenti, fateci sapere che cosa ne pensate.