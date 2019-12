Individuato un possibile collegamento tra Thor: Ragnarok e The Mandalorian

Lo spin-off targato Disney+ ha conquistato il cuore di molti, complice la magnifica performance degli attori e dell'intero cast e proprio il regista Taika Waititi sarebbe l'artefice di un piccolo e nascosto Easter egg, che sembra avvicinare l'ultimo episodio di The Mandalorian, da lui diretto, con la sua precedente pellicola Thor: Ragnarok.

Di seguito potreste trovare alcuni spoiler sul finale di stagione: attenzione!

Nell'ultimo episodio, intitolato Redepmtion, Din Djarin, vero nome del mandaloriano, (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers) sono intrappolati in un bar su Navarro e cercano di sfuggire all'assedio del Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Quando Gideon pronuncia a voce alta e minacciosa i nomi dei nostri, dimostrando di conosce ogni dettaglio dl loro passato, rivela un dettaglio della storia di Mando prima sconosciuto a Dune e Karga: in realtà il mercenario non proviene da Mandalore.

Ciò desta non poco stupore per i due, soprattutto in Greef Karga, il quale gli domanda come sia dunque possibile che il mercenario sia un mandaloriano. Djarin spiega loro che "quella dei Mandaloriani non è una razza, è un credo".

La battuta ricorderebbe molto quella pronunciata da Odino, e successivamente da Thor, nell'altro fortunato progetto da Waititi: prima di lasciare l'amata Asgard, il Dio del Tuono ricorda al suo popolo le parole del padre "Asgard non è un posto. Non lo è mai stato. Asgard è dove si trova la nostra gente."

La somiglianza è impressionante, soprattutto nel significato ultimo delle parole, e potrebbe anche aprire un interessante parentesi sui concetti di casa e famiglia.

Intanto, il successo di Disney+ sta subendo una battuta d'arresto con i numerosi abbonamenti cancellati in seguito alla fine di The Mandalorian, chissà se gli utenti torneranno sulla piattaforma streaming per The Mandalorian 2, online dal prossimo autunno, stagione nella quale rivedremo alcuni personaggi dei film e numerosi alieni classici di Star Wars