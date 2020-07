Indivisible: Annunciata una serie TV incentrata sul gioco di Lab Zero Games

Ottima notizia per tutti i fan di Indivisible: è attualmente in produzione una serie TV dedicata al videogioco, che trasporrà le vicende di Ajna e l'originale mondo creato dagli sviluppatori di Lab Zero Games.

La serie sarà prodotta da Legendary Television e da DJ2 Entertainment, azienda famosa per aver lavorato nella trasposizione cinematografica di "Sonic The Hedgehog". Indivisible è stato sviluppato in seguito ad una campagna di raccolta fondi di successo, venendo prima pubblicato su Steam e sugli shop online di Playstation e Xbox, mentre a partire dalle scorse settimane è disponibile anche la versione per Nintendo Switch. L'opera è incentrata su Ajna, giovane ragazza ribelle cresciuta dal padre in un tranquillo villaggio di campagna, ma la cui vita verrà sconvolta dopo un attacco al suo paese natale e al risveglio di un misterioso potere.

Impegnati nella scrittura dello show troveremo Meg LeFauve e Jonathan Fernandez, la prima è famosa per il suo lavoro in "Inside Out", mentre Jonathan Fernandez ha collaborato nella stesura di "Rob the Mob". Sembrerebbe che la serie TV farà parte del catalogo di Peacock, servizio streaming di NBCU, mentre non sappiamo ancora chi sarà la protagonista dello show e una possibile data di uscita delle puntate.

In attesa di avere qualche informazione in più vi segnaliamo la nostra recensione di Indivisible.