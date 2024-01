Quali indizi ci fornisce Echo su Daredevil: Born Again?

Il Marvel Cinematic Universe ha finalmente deciso di recuperare quella dimensione street-level che mancava dai tempi delle serie Netflix del cosiddetto DefenderVerse (ora, tra l'altro, entrate ufficialmente nella timeline del franchise): Echo è il primo passo in tal senso, ma la vera chiave sarà ovviamente Daredevil: Born Again.

La serie con Charlie Cox arriverà dopo varie apparizioni del nostro Matt Murdock in giro per l'MCU (l'ultima proprio in Echo, come già annunciato da tempo), e dallo show con Alaqua Cox ha in effetti ricevuto un assist davvero niente male per cominciare a preparare il terreno a quello che sarà il definitivo ritorno de nostro giustiziere mascherato di Hell's Kitchen.

L'apertura a Daredevil: Born Again avviene durante la scena post-credit di Echo, nella quale vediamo Wilson Fisk cominciare palesemente a valutare l'idea di candidarsi a sindaco di New York: la possibile elezione del nostro Kingpin ci porta dritti a Devil's Reign, uno dei fumetti più iconici con protagonista Daredevil, che figura in effetti tra le maggiori fonti d'ispirazione per la serie che arriverà su Disney+.

Il Kingpin sindaco di New York sarà dunque presumibilmente il principale villain di Daredevil: Born Again, e non è escluso che possa influenzare in qualche modo anche la trama del quarto film di Spider-Man con Tom Holland. E voi, che aspettative avete al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!