Finalmente alcuni indizi legati ai piani del Cliente nel terzo episodio di The Mandalorian

Al suo terzo episodio, intitolato "The Sin", la sontuosa e sempre di altissimo livello The Mandalorian prosegue la storia del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e imbastita in grande stile da Jon Favreau (Il Re Leone, Iron Man) e Dave Filioni (Star Wars: Rebels) per la prima serie live-action di Star Wars.

Dopo aver recuperato l'asset che risponde adesso al nome dell'adorabile Baby Yoda, averlo messo in salvo da un Madhorn (anche se in realtà è accaduto il contrario) ed essere tornato sul pianeta della Gilda, Mando ha consegnato con un filo di riluttanza il pargolo nelle mani del Cliente (Werner Herzog), che in cambio la ha ripagato con una ricca tagli in Beskar, il raro metallo con cui poi il mandaloriano fa forgiare la sua nuova armatura.



Si sono susseguite diverse teorie legate a Baby Yoda, ma quella che sembra più attendibile è legata alla sua natura di clone del vero Yoda, motivo che ha spinto il Cliente a chiederne la consegna. Finora si era presupposto che il Dottor. Pershing fosse in qualche modo collegato ai Cloni del Pianeta Camino (si intuirebbe dalla insegne sulla manica della sua camicia) e in The Sin lo vediamo infatti intento ad estrarre probabilmente del DNA dal corpo di Baby Yoda, che è poi probabilmente quello che vuole il Cliente o meglio ancora il suo capo.



Peccato che il Mandaloriano si è affezionato al pargolo e decide di scontrarsi con gli uomini del Cliente, il rimasuglio di Stormtrooper al soldo del nemico e mettersi anche contro le regole della Gilda guidata da Greef Karga, fortunatamente aiutato dai fratelli Mandaloriani al grido di "Questa è la via".



The Mandalorian tornerà con il quarto episodio il prossimo 29 novembre, sempre su Disney+.