Un indizio conferma l'imminente ritorno di Uomini e Donne

A quanto pare la pausa di Uomini e Donne, imposta dalla produzione a causa della quarantena collettiva e le misure di contenimento del Coronavirus, sarebbe vicina alla fine. Un indizio è arrivato direttamente da Raffaella Mennoia, con un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram.

L'autrice infatti ha scritto quanto segue:

"Assembramenti del passato..assembriamoci presto. @uominiedonne stiamo lavorando per voi..con la speranza di farvi un po’ di compagnia.. ci siamo quasi..ma senza assembramenti..stare vicini da lontani. ps una sfinge egizia".

Cosa avrà voluto dire? Secondo i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi, che venerdì scorso si è congedata da Amici 2020 con la finale vinta da Gaia, si tratterebbe di un'indicazione quanto mai esplicita dell'imminente ritorno del programma della fascia pre-pomeridiana più seguito sulle reti Mediaset.

Proprio a riguardo però non sono disponibili molte informazioni: in molti riferiscono che almeno nelle prime fasi Uomini e Donne potrebbe andare in onda sulla piattaforma Witty TV, dove è iniziato un nuovo format in cui è possibile corteggiare (ovviamente a parola ed a distanza) Giovanni Abate e Gemma Galgani.

Dal Biscione al momento non sono arrivate risposte, tanto meno indicazioni sulla possibile data del ritorno del programma. Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le novità.